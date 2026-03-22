Menu
Menu Busca domingo, 22 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Cultura

Cine Sesc abre programaÃ§Ã£o com sessÃµes gratuitas a partir do dia 31

A agenda comeÃ§a com o CineMaturidade e segue com exibiÃ§Ãµes de filmes brasileiros ao longo de abril, em Campo Grande

22 marÃ§o 2026 - 15h48Sarah Chaves
Longa: Que Horas Ela VoltaLonga: Que Horas Ela Volta   (DivulgaÃ§Ã£o)

A programação do Cine Sesc começa no dia 31 de março com o CineMaturidade, voltado ao público idoso, com sessões gratuitas e bate-papos sobre os filmes exibidos no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande. Em abril, a agenda segue com foco no cinema brasileiro. Estão previstas exibições de “O Auto da Compadecida 2”, no dia 1º, “Sonhar com Leões”, no dia 15, “Que Horas Ela Volta”, no dia 22, e “A Festa do Leo”, no dia 29.

A partir de maio, o projeto passa a adotar um novo formato, com uma semana inteira de cada mês dedicada ao cinema, ampliando o acesso do público às produções nacionais e regionais.

Com sessões semanais gratuitas, o Cine Sesc integra o conjunto de ações do Sesc MS voltadas à difusão do audiovisual e à formação de público, incluindo debates e mediações culturais após as exibições. A iniciativa se soma à Mostra Sesc de Cinema, que em 2026 será realizada entre os dias 14 e 17 de outubro, também no Teatro Prosa, consolidando-se como uma vitrine para produções independentes.

Para a cineasta sul-mato-grossense Marinete Pinheiro, esse tipo de espaço fortalece a relação do público com o cinema. “A partir de um filme, as pessoas começam a olhar diferente as pessoas, ou lugares, se reconhecem, sensibilizam e constroem um novo olhar, e o cinema tem esse poder transformador de realidades”, afirma.

Marinete já participou de duas edições da Mostra Sesc de Cinema e destaca o impacto da iniciativa na carreira de realizadores locais, especialmente pela visibilidade proporcionada pela circulação das obras.

O diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello, reforça o papel estratégico do investimento no setor. Segundo ele, apoiar o audiovisual é também impulsionar novos talentos e ampliar o alcance das produções sul-mato-grossenses.

Além dessas ações, o Sesc MS também apoia eventos como o Bonito CineSur, festival que promove o cinema sul-mato-grossense e latino-americano, fortalecendo o intercâmbio cultural e a formação de público no estado.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Show do Guns N' Roses terá operação com forças de segurança e logística especial na Capital
Cidade
Show do Guns N' Roses terÃ¡ operaÃ§Ã£o com forÃ§as de seguranÃ§a e logÃ­stica especial na Capital
Exposição internacional de dragões chega ao Shoppings Bosque dos Ipês
Cultura
Shows, feiras e exposiÃ§Ãµes movimentam a Capital neste fim de semana
Ação ocorrerá neste sábado
Cidade
Todos em AÃ§Ã£o leva mais de 300 serviÃ§os gratuitos ao Parque do Lageado neste sÃ¡bado
Espetáculo 'Idade é um sentimento'
Cultura
Sesc realiza mostra de teatro e circo com entrada gratuita na Capital
Chuck Norris estava internado
Cultura
Chuck Norris, lenda dos filmes em aÃ§Ã£o, morre aos 86 anos
Carreta-palco percorre 40 cidades de MS com apresentações gratuitas a partir de segunda-feira
Cultura
Carreta-palco percorre 40 cidades de MS com apresentaÃ§Ãµes gratuitas a partir de segunda-feira
Com classificação livre, a apresentação busca proporcionar uma noite de humor e emoção
Cultura
Nany People apresenta espetÃ¡culo em celebraÃ§Ã£o aos 50 anos de carreira na Capital
Com entrada gratuita, a atração é voltada para todas as idades
Cultura
Shopping recebe exposiÃ§Ã£o internacional de dragÃµes com entrada gratuita
Show da banda acontece em abril na cidade sul-mato-grossense
Cultura
Mais de 30 mil ingressos jÃ¡ foram vendidos para show do Guns N' Roses em Campo Grande
Wagner Moura concorria na categoria de melhor ator
Cultura
'O Agente Secreto' encerra campanha sem prÃªmios no Oscar 2026

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
PolÃ­cia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos Ã© descoberto em Campo Grande
Ministro Antonio Carlos Ferreira
PolÃ­tica
Corregedor nega produÃ§Ã£o antecipada de provas solicitada do PL contra desfile no Carnaval
Foto: PMCG
Cidade
PrÃ©-selecionados do Residencial Jorge Amado devem entregar documentos na Emha
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
PolÃ­cia
AGORA: Com sinais de violÃªncia, homem Ã© encontrado morto no centro da Capital