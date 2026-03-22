Cine Sesc abre programaÃ§Ã£o com sessÃµes gratuitas a partir do dia 31

A programação do Cine Sesc começa no dia 31 de março com o CineMaturidade, voltado ao público idoso, com sessões gratuitas e bate-papos sobre os filmes exibidos no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande. Em abril, a agenda segue com foco no cinema brasileiro. Estão previstas exibições de “O Auto da Compadecida 2”, no dia 1º, “Sonhar com Leões”, no dia 15, “Que Horas Ela Volta”, no dia 22, e “A Festa do Leo”, no dia 29.

A partir de maio, o projeto passa a adotar um novo formato, com uma semana inteira de cada mês dedicada ao cinema, ampliando o acesso do público às produções nacionais e regionais.

Com sessões semanais gratuitas, o Cine Sesc integra o conjunto de ações do Sesc MS voltadas à difusão do audiovisual e à formação de público, incluindo debates e mediações culturais após as exibições. A iniciativa se soma à Mostra Sesc de Cinema, que em 2026 será realizada entre os dias 14 e 17 de outubro, também no Teatro Prosa, consolidando-se como uma vitrine para produções independentes.

Para a cineasta sul-mato-grossense Marinete Pinheiro, esse tipo de espaço fortalece a relação do público com o cinema. “A partir de um filme, as pessoas começam a olhar diferente as pessoas, ou lugares, se reconhecem, sensibilizam e constroem um novo olhar, e o cinema tem esse poder transformador de realidades”, afirma.

Marinete já participou de duas edições da Mostra Sesc de Cinema e destaca o impacto da iniciativa na carreira de realizadores locais, especialmente pela visibilidade proporcionada pela circulação das obras.

O diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello, reforça o papel estratégico do investimento no setor. Segundo ele, apoiar o audiovisual é também impulsionar novos talentos e ampliar o alcance das produções sul-mato-grossenses.

Além dessas ações, o Sesc MS também apoia eventos como o Bonito CineSur, festival que promove o cinema sul-mato-grossense e latino-americano, fortalecendo o intercâmbio cultural e a formação de público no estado.

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