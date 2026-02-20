Eric Dane, ator de 'Grey's Anatomy' e 'Euphoria', morre vítima da doença ELA

O ator norte-americano Eric Dane morreu aos 53 anos, na noite desta quinta-feira, dia 19, após travar dura e árdua batalha contra a doença ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica).

Ele tornou pública a doença em abril do ano passado, quando estava atuando nas gravações da série 'Euphoria'. O artista também ficou bastante conhecido pelo papel desempenhado na série 'Grey's Anatomy', aclamada pelo público.

Dane revelou que havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que compromete progressivamente as células nervosas responsáveis pelos movimentos musculares. A ELA provoca a deterioração das conexões necessárias para funções básicas como andar, falar e respirar. Em geral, a expectativa de vida após o diagnóstico varia de três a cinco anos.

"Ao longo de sua jornada com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da conscientização e da pesquisa, determinado a fazer a diferença para outros que enfrentam a mesma batalha. Ele fará muita falta e será lembrado com carinho para sempre. Eric adorava seus fãs e é eternamente grato pela demonstração de amor e apoio que recebeu", disse um comunicado da família.

Dane nasceu em 9 de novembro de 1972, na Califórnia, onde foi criado. Filho de um militar da Marinha, perdeu o pai aos 7 anos, vítima de um ferimento por arma de fogo. Depois de concluir o ensino médio, mudou-se para Los Angeles decidido a investir na carreira artística.

No início, fez participações especiais em produções como Saved by the Bell, Married... with Children e Charmed, além de atuar no filme X-Men: The Last Stand. Também integrou o elenco por uma temporada do drama médico Gideon's Crossing, que teve curta duração.

O reconhecimento nacional veio em meados dos anos 2000, quando foi escolhido para interpretar o Dr. Mark Sloan, o “McSteamy”, no drama médico da ABC Grey's Anatomy. Ele deu vida ao personagem entre 2006 e 2012, retornando ao papel em 2021. Anos depois, em 2019, surpreendeu o público ao assumir um registro completamente diferente como Cal Jacobs, um homem casado e atormentado, na série da HBO Euphoria, personagem que interpretou até o fim da vida.

