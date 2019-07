Feira Central terá música ao vivo toda quarta

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Os mais diversos ritmos vão se misturar todas as quartas-feiras, a partir desta quarta-feira (31), no projeto “Quarta Cultural”, uma parceria entre a Feira Central de Campo Grande e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

A primeira atração a se apresentar na “Feirona” será a dupla Fred e Vitor, a partir das 19h de hoje. Jovens e amigos desde a infância, eles vêm se destacando no cenário sertanejo da Capital. Com experiência em shows nas grandes casas do gênero, lançaram ano passado o álbum digital “Meio a Meio”.

De acordo com a presidente da Fundação de Cultura, Mara Caseiro, o projeto tem como objetivo dar ainda mais visibilidade a este ponto turístico tradicional de Campo Grande, além de divulgar novos talentos da música.

“Dos quase 120 anos da nossa capital, a Feirona existe há 94, ou seja, é um ponto importantíssimo da nossa cidade, e não poderíamos ter um cenário melhor para realizar esse projeto, que une o turismo cultural e gastronômico, apresentando atrações de qualidade à população”, resumiu.

Para a presidente da Associação da Feira Central e Turística de Campo Grande (Afecetur), Alvira Appel Soares de Melo, o projeto foi desenhado em um momento crucial, quando há necessidade urgente de atrair mais público para o local.

“Sem dúvida é a cereja do bolo que a Feira Central precisava. O país enfrenta um momento de crise, e, nesse contexto, precisamos chamar a atenção para esse lugar que é uma peça cultural de fundamental importância para Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul. A Fundação de Cultura reconhece esse local magnífico quando abraça nosso espaço para realizar o projeto”, afirmou.

O projeto Quarta Cultural acontece todas as semanas, a partir das 19h, até o fim do ano.

