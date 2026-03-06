Menu
Cultura

Feiras, shows e festivais: veja o que fazer no fim de semana em Campo Grande

Agenda reÃºne feiras culturais, shows, eventos gastronÃ´micos e atividades ao ar livre espalhadas por diferentes pontos da Capital

06 marÃ§o 2026 - 15h26Taynara Menezes
Feira Ziriguidum Feira Ziriguidum   (Foto: Redes sociais )

Campo Grande terá um fim de semana movimentado, com opções para todos os gostos e idades. A programação reúne feiras culturais, eventos gastronômicos, apresentações musicais, espetáculos e atividades ao ar livre espalhadas por diferentes regiões da cidade.

Entre os destaques estão feiras tradicionais, encontros culturais, eventos dedicados ao Dia da Mulher, apresentações artísticas e atrações musicais. Também fazem parte da agenda eventos gastronômicos, festivais esportivos e encontros que valorizam a produção local.

SEXTA-FEIRA (6)

Expo Noivas MS - Considerado o maior evento do setor de casamentos em Mato Grosso do Sul, a Expo Noivas reúne fornecedores tradicionais e novos do mercado. O público poderá conferir novidades em vestidos de noiva, decoração, fotografia, filmagem, além de performances e apresentações especiais.

Horário: 17h às 23h
Local: Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 (Bosque Expo)
Entrada: gratuita

Código Genético - O espetáculo de dança da intérprete Ariane Nogueira apresenta uma jornada afrofuturista. Na performance, o corpo e o movimento se transformam em uma tecnologia que conecta passado e futuro.

Horário: 19h
Local: R. Anhandui, 200 (Sesc Teatro Prosa)
Entrada: gratuita

Fotografia e Memória - A exposição presta homenagem ao fotógrafo Rachid Waqued, considerado um dos principais documentaristas da história de Mato Grosso do Sul.

Horário: 7h30 às 17h30
Local: Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 (Museu da Imagem e do Som)
Entrada: gratuita

Noite de Covers - O Blues Bar recebe uma noite dedicada ao rock nacional, com tributos às bandas Mamonas Assassinas e Massacration. A programação também inclui a banda Plebheus, com repertório de Raimundos e clássicos do gênero.

Horário: 20h
Local: Rua 15 de Novembro, 1186 (Blues Bar)
Entrada: R$ 20

Baile Charme - A pista do Capivas recebe o Baile Charme com os DJs MurphyDee e Magão, trazendo ritmos de funk e música para dançar com passinhos e muita animação.

Horário: 19h
Local: R. Pedro Celestino, 1079 (Capivas)
Entrada: gratuita

SÁBADO (7)

Vintage Culture - Natural de Mato Grosso do Sul, o DJ Vintage Culture retorna a Campo Grande para mais uma apresentação. A noite também contará com sets dos DJs Jorge Hansen, Rocker e Doozer.

Horário: 22h
Local: Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: a partir de R$ 120

Bazar Solidário - No segundo dia do evento, o bazar segue arrecadando recursos para o Instituto ACIESP com produtos doados pela Receita Federal. Entre os itens disponíveis estão perfumes, eletrônicos, roupas, bolsas e acessórios.

Horário: 8h às 16h
Local: Av. dos Cafezais, 01 (Estacionamento Fort Atacadista)
Entrada: gratuita

Feira Ziriguidum - O evento reúne atrações culturais e performances artísticas, incluindo a coletiva “Trans pra Frente” e apresentações de dança do ventre com Adriele Linares e Marli Oliveira.

Horário: 16h às 22h
Local: Praça do Preto Velho
Entrada: gratuita

Expo Noivas MS - Considerado o maior evento do setor de casamentos em Mato Grosso do Sul, reúne fornecedores de vestidos de noiva, decoração, fotografia, filmagem e outros serviços, além de performances e apresentações.

Horário: 17h às 23h
Local: Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 (Bosque Expo)
Entrada: gratuita

Violada do Sansão - O evento reúne amantes do modão com shows das duplas Thulio e Thiago, Carla e Júnior, Marcos e Adriano e Sócrates e Matheus.

Horário: 16h
Local: R. Américo Carlos da Costa, 320 (Acrissul)
Entrada: R$ 80 (inteira – primeiro lote)

Flashback MS DJs - O Círculo Militar recebe os DJs Marquinhos Espinosa, Mario Hisano, Lucas de Lima, Sammy e convidados para uma noite dedicada aos clássicos do flashback.

Horário: 22h
Local: Círculo Militar (Av. Afonso Pena, 107)
Entrada: R$ 30 antecipado / R$ 40 na hora

Sábado Delas - O Ponto Bar promove uma noite em homenagem ao Dia das Mulheres, com lineup feminino e entrada gratuita para mulheres durante toda a noite.

Horário: 20h
Local: R. Dr. Temistocles, 103 (Ponto Bar)
Entrada: R$ 10 para homens
 

DOMINGO (8)

Expo Noivas MS - Em seu terceiro dia, o evento é conhecido por divulgar fornecedores de diferentes segmentos, como vestidos de noiva, decoração, fotografia, filmagem, além de performances e apresentações.

Horário: 17h às 23h
Local: Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 (Bosque Expo)
Entrada: gratuita

Costelão no Fogo de Chão -O evento terá o tradicional costelão preparado no estilo campeiro, assado lentamente em fogo de lenha. Depois do almoço, o público acompanha fandango com o Grupo Surungo Bueno.

Horário: 12h às 13h30
Local: Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo (TG Farroupilha)
Entrada: a partir de R$60

Feira da Praça Bolívia - A tradicional feira celebra o Dia Internacional da Mulher com apresentações de Shandra Martins, Dayáh Silva, Wania Maria, Mirian Id Souza, Renato Pacheco e Banda Dona Zica.

Horário: 9h às 14h
Local: Praça Bolívia – Santa Fé
Entrada: gratuita

 

