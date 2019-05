Festa do Milho acontece no próximo sábado em Jateí

A tradicional Festa do Milho de Jateí acontece no próximo sábado (18), no município localizado na região sul do estado. As festividades ocorrem no Parque da Fogueira e terá entrada franca.

A 15ª edição do evento promete movimentar a economia local e mostrar ao público sobre a tradição da festividade. No sábado, haverá shows com Paulo Sérgio e Renan e Bailão com Grupo Tradição.

Dezenas de barracas com comidas típicas a base de milho, estarão a disposição do público.

Deixe seu Comentário

Leia Também