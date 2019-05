Festa do Queijo movimenta Rochedinho neste sábado

Saiba Mais Fim de Semana Tradição vai agitar a Festa do Queijo, em Rochedinho

Neste sábado, o distrito de Rochedinho realiza a 4ª Festa do Queijo a partir das 16h. A festa contará com 32 expositores, do próprio distrito, da capital e de Jaraguari. Além disso, diversos vendedores estarão na praça de alimentação do evento.



O público terá uma variedade considerável de queijos e produtos derivados da matéria-prima e poderá prestigiar shows com o grupo Tradição, e de duplas regionais, como Tostão e Guarany. Silvio Santos, atual subprefeito de Rochedinho espera um público de 4 mil pessoas.



O evento realizado pela Subprefeitura de Rochedinho, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectut) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc), deve movimentar o comércio local e criar oportunidades a produtores.



“Vamos movimentar a economia desses pequenos comerciantes e evidenciar a questão dos produtores. Teremos a presença da pesquisadora de queijos artesanais do Brasil, Priscila do Carmo. Ela trabalha pela Universidade de São Paulo e vai até Rochedinho para estudar os queijos na feira e com isso ampliar a questão da sua pesquisa. Com certeza, essa migração de saberes trará algo de muito positivo para esses produtores”, disse Secretária Adjunta da Sedesc, Mara Bethânia Gurgel.



Melissa Tamaciro, Secretária de Cultura e Turismo de Campo Grande, entende que a festa é uma oportunidade a longo prazo de identificação cultural e possível atrativo turístico para Campo Grande e região.

