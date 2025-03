Filmes indicados ao Oscar 2025: veja em qual streaming assistir

Neste domingo (2), a partir das 20h (horário de Mato Grosso do Sul), Los Angeles será palco de uma das maiores celebrações do cinema mundial: o Oscar 2025.

A cerimônia ocorrerá no Dolby Theatre e será transmitida ao vivo no Brasil pela TV Globo (exceto no Rio de Janeiro), Globoplay, TNT e Max.

Este ano, o Oscar acontece simultaneamente ao primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, criando uma disputa pela atenção do público. A Globo, para atender aos dois eventos, transmitirá os desfiles no Globoplay para todo o Brasil até o final da premiação, enquanto no Rio, os desfiles serão exibidos em TV aberta.

O Brasil, mais uma vez, marca presença na competição com o filme Ainda Estou Aqui, que concorre nas categorias Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Além disso, a atriz Fernanda Torres tem sua performance reconhecida, disputando o prêmio de Melhor Atriz pelo seu trabalho no longa.

O filme Emília Perez é o grande destaque desta edição do Oscar, liderando com 13 indicações. Outros títulos que também merecem atenção são Wicked e O Brutalista, ambos com 10 indicações.

Confira onde assistir os filmes indicados ao Oscar

Duna: Parte 2 - disponível na Max

Nickel boys - disponível na Amazon Prime

A substância - disponível na Mubi

Wicked - disponível na Amazon Prime

Wallace & Gromit: Avengança - disponível na Netflix

Divertida Mente 2 - disponível no Disney+

Batalhão 6888 - disponível na Netflix

