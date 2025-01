Incêndios em Los Angeles adia divulgação dos indicados ao Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou a alteração na data de divulgação dos indicados ao Oscar 2025.

A mudança ocorreu após o adiamento do prazo de votação, inicialmente previsto para se encerrar na terça-feira (14). Devido aos incêndios que atingiram Los Angeles, a votação foi estendida por dois dias, sendo agora concluída na sexta-feira (17).

Como consequência, a divulgação dos nomeados para a 97ª edição do Oscar ocorrerá na próxima quinta-feira (23), por meio de um evento virtual, sem cobertura da mídia presencial. A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 2 de março de 2025.

Outras premiações também foram afetadas pelos incêndios em Los Angeles. O Critics Choice Awards, que ocorreria no próximo domingo (12), teve sua data remarcada para 26 de janeiro.

Já o SAG Awards, cujos indicados foram revelados na quarta-feira (8), modificou seu formato e anunciou as nomeações exclusivamente em suas plataformas digitais, em vez do evento presencial originalmente previsto.

