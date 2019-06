Lenine é atração do último dia do Festival de Inverno de Bonito

Lenine estará no 20º Festival de Inverno de Bonito no dia 28 de julho (domingo), no Palco das Águas. O cantor é conhecido pela “levada” com um peso que alguns consideram herança roqueira, outros do maracatu pernambucano. De fato, poucos músicos possuem este batismo.



Lenine esteve no estado há nove anos, e foi uma das atrações do Festival América do Sul e do MS Canta Brasil, em 2010, realizados pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.



Ele apresentará elementos de seu 13º disco, “Em trânsito” (2018), uma boa síntese de seu fazer artístico e de como ele mesmo se classifica: cantautor, o artista que canta suas próprias composições, ou – como faziam os trovadores do século 12 – transforma em versos as questões, os amores e as sagas de seu tempo.



No palco é acompanhado pela banda formada por seu filho Bruno Giorgi (guitarra, programações e vocais), que também é produtor de seu último álbum, Guila (baixo, sintetizador e vocais), JR Tostoi (guitarra, programações e vocais) e Pantico Rocha (bateria e vocais), com repertório trazendo tanto músicas inéditas quando grandes sucessos do “cantautor”.

