Livro com 2 mil frases visa inspirar leitores

O escritor Danny Fabrício Cabral Gomes apresenta o seu último livro, intitulado 'O Superpoderoso Livro das Frases Incríveis'. Uma obra que reúne 2.000 frases que trazem humor sutil das situações cotidianas; a força das palavras, que segundo ele podem transformar pensamentos e atitudes; e a sabedoria de grandes mentes.

"É um guia prático para a vida", é o que diz o autor. Pois o livro faz um convite ao leitor para explorar diferentes perspectivas, e pode ser usado como ferramenta para aprimorar a comunicação.

Uma dica é ler a obra antes de começar o dia, ou quando quiser inspiração para iniciar um novo projeto, pois "o livro será seu aliado".

O autor escolheu cada frase cuidadosamente, e as organizou para formarem uma leitura agradável.

