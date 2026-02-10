Menu
Cultura

Maurício Manieri apresenta "Classics Super Hits" em Campo Grande no dia 23 de maio

Espetáculo reúne sucessos autorais e clássicos das décadas de 70, 80 e 90

10 fevereiro 2026 - 10h23Luiz Vinicius
Cantor volta para a cidade morena em maioCantor volta para a cidade morena em maio   (Divulgação)

O cantor Maurício Manieri volta a Campo Grande no dia 23 de maio para apresentar o espetáculo “Classics Super Hits”, no Bosque Expo. O show faz parte da atual turnê do artista, considerada a maior de sua carreira, e aposta em uma combinação de sucessos próprios e grandes clássicos da música nacional e internacional que marcaram as décadas de 1970, 1980 e 1990.

A turnê “Classics Super Hits” surge como uma nova fase do projeto “Classics”, que percorreu diversas cidades brasileiras com apresentações lotadas e forte repercussão junto ao público. A proposta mantém a identidade que consagrou o espetáculo, mas incorpora novidades no repertório e uma produção ainda mais robusta.

No palco, Manieri revisita canções que marcaram sua trajetória artística e interpreta músicas que atravessaram gerações, em um show que se destaca pelos arranjos, pela iluminação e pelo cuidado técnico. O cantor define o projeto como um momento especial da carreira, pensado para celebrar sua história e a conexão com o público.

A apresentação em Campo Grande será realizada no Bosque Expo, espaço preparado para receber grandes produções nacionais, oferecendo estrutura, conforto e qualidade técnica ao público.

Serviço:

  • Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês – Campo Grande/MS
  • Data: 23 de maio de 2026
  • Horiá: 21h

Pontos de venda:

  • Taco Bell Drive: Rua Barão do Rio Branco, 2250
  • Taco Bell Shopping Norte Sul
  • Online – www.3aproducoescg.com.br/
  • Mais informações: (67) 99178-1936

