Pela 1º vez, a Mancha Verde é campeã do carnaval de SP

Pela 1ª vez em 24 anos, a Mancha Verde é a campeã do carnaval de SP, a escola levou o troféu com homenagem a Aqualtune, avó de Zumbi dos Palmares, e sua luta pelos direitos de negros e mulheres e intolerância religiosa. Vai-Vai e Acadêmicos do Tucuruvi foram rebaixadas.

O vice-presidente da escola, Rogério Carneiro disse, "eu tenho muito orgulho de fazer parte da Mancha. Atribuição [da vitória] é para todos nós. E graças a Deus o presidente [Paulo Serdan] teve cabeça fria e trouxe o Jorge Freitas [carnavalesco da escola]. Parabéns, Jorge!", comemorou.

A rainha de bateria Viviane Araújo festejou a vitória da escola. "Ganhamos! Eu queria estar lá com todo mundo, estou muito feliz. Foi lindo, a gente fez um trabalho lindo a escola se preparou para isso o ano todo, o Paulo investiu muito nesse carnaval e é merecido, a Mancha mereceu. Eu queria abraçar todo mundo, festejar com todo mundo, com a Puro Balanço, minha bateria... Estou muito feliz e sexta-feira vamos fazer mais uma festa no Anhembi", disse.

A vitória foi sofrida, ela só veio no último quesito, a Acadêmicos do Tatuapé, que ganhou os dois últimos carnavais de São Paulo, liderou a disputa nos oito primeiros quesitos. No nono, o de alegoria, porém, a escola perdeu pontos e foi ultrapassada pela Mancha, que levou o troféu. A Tatuapé acabou em sétimo lugar.

