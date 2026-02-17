Praça do Papa recebe segundo dia de desfiles das escolas de samba

Os desfiles das escolas de samba de Campo Grande movimentam a Praça do Papa nesta terça-feira (17), a partir das 19h, com transmissão ao vivo pela TV Educativa (canal 4.1) e pelo YouTube da Lienca. A programação marca o segundo dia oficial do Carnaval 2026 na Capital.

A noite começa com show de abertura e, em seguida, entram na avenida as agremiações Os Catedráticos do Samba, Deixa Falar e Cinderela Tradição, conforme a ordem definida pela Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca). A entrada é gratuita.

Mais cedo, a folia já toma conta da cidade com o bloco Cordão Valu, que desfila a partir das 15h na Esplanada Ferroviária, reunindo foliões em clima de prévia carnavalesca no Centro.

A apuração das notas dos desfiles está marcada para quarta-feira (18), enquanto a premiação das campeãs ocorre na sexta-feira (20), encerrando oficialmente a programação do Carnaval 2026 em Campo Grande.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também