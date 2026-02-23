Sesc Teatro Prosa reabre temporada 2026 com música, dança e espetáculo infantil

O Sesc Teatro Prosa retoma as atividades em 2026 com três dias de programação, entre 26 e 28 de fevereiro em Campo Grande. A estreia acontece na quinta-feira, às 19h, com o show “40 Tons”, do cantor e compositor sul-mato-grossense Jerry Espíndola e marca o 12º álbum da trajetória do artista.

Reconhecido como um dos nomes mais atuantes e emblemáticos da música produzida no Estado desde os anos 1980, Jerry reúne no espetáculo composições que dialogam com a identidade sul-mato-grossense, reafirmando parcerias e a força de uma obra construída ao longo de décadas.

Na sexta-feira (2), às 19h, o palco recebe o espetáculo “Estado Fantasma II”, da Cia de Dança do Pantanal, de Corumbá.

A montagem parte de uma visão inspirada nos Xapiris, espíritos que dançam e revelam forças invisíveis da floresta. Em cena, os corpos transitam entre a destruição e o renascimento, evocando gestos que reinventam a própria pele e convidam o público a refletir sobre a relação entre humanidade e natureza, em uma coreografia que une potência física e sensibilidade.

No sábado (28), às 16h, o teatro abre espaço para o público infantil com o espetáculo “O Colecionador de Brincadeiras”, da Trupe Teatro de Brincar.

A apresentação nasce do encontro de Edu Brincante com as mestras Lydia Hortélio e Lucilene Silva e leva ao palco cantigas, histórias e personagens das infâncias brasileiras. A proposta é resgatar a musicalidade e a diversidade cultural do país por meio de uma experiência que valoriza o brincar, a memória afetiva e a participação das famílias.

Os três espetáculos têm classificação livre e os ingressos gratuitos estão disponíveis no Sympla.

