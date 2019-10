Zezé Di Camargo e Luciano farão abertura de Festival América do Sul 2019

Festival América do Sul Pantanal (FASP), contará com abertura da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, entre os dias 14 e 17 de novembro em Corumbá. O lançamento do evento será nesta quarta-feira (16), às 9h, no auditório da Governadoria e terá a participação de Zezé Di Camargo. Na solenidade serão divulgadas as outras atrações que se apresentarão no Palco Integração.

Os artistas sul-mato-grossenses que participarão com artes cênicas, dança, música, cinema, artesanato e economia criativa, já foram selecionados e podem ser conhecidos na página da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Com programação intensa e totalmente aberta ao publico, o Festival América do Sul Pantanal contará com apresentações musicais em três palcos especiais: Integração, onde ocorrem os maiores espetáculos, no Moinho Cultural, com um som mais "intimista" e em Ladário, cidade irmã que mais uma vez participa do evento. Artistas nacionais, músicos de nosso Estado e de outros países sul-americanos se integram em uma programação plural, definitivamente para todos os gostos.

Palcos também não faltarão para as apresentações de grupos teatrais, circenses e de dança sul-mato-grossenses, que terão a companhia de coletivos do Peru, Argentina, Bolivia e Uruguai. Peças que desvendam nossas alegrias e fraquezas, encantamento que o só o teatro é capaz de causar; coreografias impactantes, que unem energia e suavidade, a alegria e magia contagiantes do circo. Tudo aberto ao público, em palcos na Praça da Independência, no espaço Caixa Cênica e na Tenda Rio Paraguai, no Porto Geral.

