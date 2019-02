Evento gratuito ensina o passo a passo de uma coleção de moda

Quem empreende, trabalha ou é um entusiasta pela área de moda pode aprimorar os conhecimentos sobre esse universo durante o evento passo a passo para desenvolver uma coleção de moda, que será realizado nesta quarta-feira (13), na Uniderp. Gratuita, a aula experimental ocorrerá às 19h, no laboratório do curso Design de Moda da unidade da avenida Ceará, 333, bairro Miguel Couto.

A professora da disciplina Produção de Moda e especialista em Moda e Cultura, Milena Cássia Santos, comandará a capacitação ensinando sobre as etapas de criação e montagem da coleção, como a escolha do tema, a concepção de um painel de inspiração, a pesquisa de tendências, as fontes de estudo, tipos de matéria-prima e de produtos que serão confeccionados.

Acumulando experiência também como consultora na área do vestuário, atendendo empresas do segmento por meio de criação de coleções, modelagens e lean manufacturing (manufatura enxuta), a professora ainda trará definições sobre o que são croqui, desenho técnico e ficha técnica, a diferença entre eles e quais cuidados são essenciais ao propor um mix de produtos, entre outros critérios. “Montar uma coleção está no dia a dia das costureiras, lojistas, profissionais que atuam em confecções de roupas, modelistas, estilistas e estudantes do segmento, mas os ensinamentos também podem ser aplicados por quem não possui vivência técnica, ou seja, pessoas que gostem de moda e tenham interesse em aprender sobre a área”, completa Milena.

O bate-papo contará, também, com a participação da influenciadora digital e designer de Moda graduada pela Uniderp, Eliza Montes, que revelará sua experiência com a montagem do armário capsula, uma técnica que reúne uma coleção limitada de peças atemporais e versáteis que, combinadas com opções da estação, deixam a pessoa bem vestida mantendo seu estilo pessoal.

Para participar, basta se inscrever pelo email [email protected] As vagas são limitadas.

