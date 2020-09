IFMS encerra dia 15 inscrições para feiras científicas

A cerimônia de premiação será transmitida ao vivo pelo Facebook, no dia 23 de outubro.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), encerra na próxima terça-feira (15) o prazo para inscrições de trabalhos na edição 2020 das Feiras de Ciência e Tecnologia. Por conta da pandemia, os eventos serão realizados de forma virtual.

As inscrições podem ser feitas por estudantes do ensino fundamental (6º ao 9º ano), médio e técnico integrado das redes público e privado de ensino, além de ex-alunos do IFMS que concluíram os cursos integrados após novembro do ano passado.

O edital com todas as regras de participação nas Feiras está publicado na Central de Seleção do IFMS.

Os trabalhos devem estar relacionados às áreas de Ciências Biológicas e da Saúde; Exatas e da Terra; Humanas, Sociais Aplicadas e Linguística; Agrárias e Engenharias; ou Multidisciplinar, para projetos com mais de uma área predominante.

Clique aqui para conferir o passo a passo da inscrição.

