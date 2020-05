Junho pode chegar com aulas presenciais nas escolas particulares

A volta das aulas presenciais nas instituições particulares de ensino de Campo Grande ainda está em fase de discussão, porém, junho pode chegar com essa retomada e os estudantes nas escolas.

A discussão gira em torno dessa possibilidade, porém, o prefeito Marquinhos Trad acredita que isso não acontecerá. “Há sim um planejamento para o mês de junho. Não se sabe a data correta, por enquanto está prevalecendo a maioria que não quer o retorno das aulas presenciais na rede particular”, disse o prefeito durante a live do início da tarde desta segunda-feira (25).

Uma força-tarefa, composta por membros do Ministério Público, estabelecimentos de ensino, OAB/MS, sindicatos, Câmara Municipal e prefeitura, foi estabelecida para achar uma alternativa sobre a retomada das aulas presenciais.

Em reunião na semana passada, o procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno, pontuou que, mais que um problema de ordem local, é uma questão de âmbito nacional, o que para ele, se torna muito difícil tratar do assunto como o do coronavírus, sem o olhar de âmbito nacional.

Alexandre frisou que, neste contexto de pandemia, Mato Grosso do Sul é referência positiva nacionalmente, e os números confirma e lembrou “que o Ministério Público não é responsável pela tomada de decisões, sendo essa exclusivamente do Gestor, no caso do agente político e administrador”.

