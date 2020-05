Com regras, autoescolas poderão aderir a aulas virtuais

As autoescolas de Mato Grosso do Sul terão que cumprir regras para serem autorizadas a darem aulas teóricas virtuais a partir de um sistema credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), segundo publicado nesta terça-feira (19), no Diário Oficial do Estado (DOE).

A transmissão pode ser feita por uma própria, utilizando o sistema credenciado, com seus equipamentos, estrutura e instrutores, assim como “associada”, quando usa estrutura compartilhada com outras autoescolas.

O candidato precisa demostrar interesse em fazer as aulas virtuais, deve se permitir a validação biométrica facial do instrutor e dos candidatos, na abertura e término das aulas. Possuir a capacidade de integração com o sistema do Detran, para registro das aulas, visando o controle da carga horária por disciplina.

Deve possuir também a ferramenta para auditoria, assim como permitir que o instrutor compartilhe em tempo real o vídeo, áudio e tela, assim como os candidatos visualizarem suas aulas agendadas, com interação em tempo real. Ainda não dispor de manipulação das informações coletadas durante a aula.

É recomendado que o sistema tenha ferramentas de apoio pedagógico ao candidato, como vídeos, exercícios, infográficos, jogos educativos, áudios, imagens, fóruns de discussão e exames simulados.

A documentação vai ser verificada pelo Detran-MS, e caso a autoescola seja credenciada para ministrar estas aulas virtuais, esta autorização terá validade de 60 dias após o encerramento da pandemia, ou até 2 anos.

