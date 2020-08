MS cria comitê para discutir volta às aulas presenciais

O Governo de mato Grosso do Sul criou uma comissão que vai definir estratégias e diretrizes para um retorno seguro das aulas presenciais. A "Comissão Estadual Provisória de Volta às Aulas" foi instituída com integrantes públicos e da sociedade civil organizada.

Assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e pela secretária estadual de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, o decreto, que cria o grupo, foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (6).

O documento justifica a criação da comissão pela necessidade de manter as medidas de prevenção do contágio da Covid-19; diz ainda que a medida considera recomendações do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), criado para monitorar os riscos de contágio do coronavírus em MS; e respeita o direito universal à educação.

Ao todo, 19 membros titulares integram a comissão. Entre eles a Secretaria de Estado de Educação (SED), o Conselho Estadual de Educação (CEE), o Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior (CRIE-MS) e a Federação dos Trabalhadores em Educação (Fetems), além do Ministério Público Estadual (MPE-MS) e Assembleia Legislativa (Alems).

