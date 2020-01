O “Matrícula On-line” entrou em funcionamento nesta terça-feira

A nova plataforma de atendimento ao público que agiliza o processo de matrícula nas unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme), chamado de “Matrícula On-line”, entrou em funcionamento nesta terça-feira (21).

De acordo com as informações da prefeitura, o sistema deve ser acessado pelo site matricula.campogrande.ms.gov.br pelos pais que perderam os prazos de matrículas ou que desejam solicitar a mudança do filho de unidade.

O novo sistema tem por objetivo reduzir filas de espera, levando mais agilidade e comodidade aos pais, que não precisam mais se dirigir até a Semed para realizar as solicitações. No entanto, a chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão ressalta que os técnicos do setor continuarão atendendo as pessoas que buscarem a MATRICULA3Semed.

Para isso, foram organizadas quatro salas no Centro de Formação da Semed, onde foram instalados 55 computadores para atender ao público que não dispõe de internet em casa ou encontrar alguma dificuldade no processo.

Ao chegar no Cefor, os pais são direcionados a uma das salas, onde são atendidos por um dos mais de 50 técnicos da Central de Matrículas. Uma sala foi montada apenas para atender as pessoas que não têm nenhum e-mail cadastrado no sistema. Quem já conta com um endereço eletrônico cadastrado é levado às demais salas para a realização do protocolo. Dez técnicos da Agetec também auxiliam no atendimento e suporte.

Tótens

Além das salas, foram disponibilizados quatro totens eletrônicos na entrada do Cefor para os pais que têm familiaridade com o uso de computador. A estrutura montada no Cefor para atender ao público ficará disponível até o final do mês. O centro de formação da Semed fica na rua Onocieto Severo Monteiro, 460 - Vila Margarida.

A partir de fevereiro, os atendimentos retornam para a Central de Matrículas, mas todos os procedimentos referentes às vagas para as unidades da Reme podem ser realizados durante o ano todo pelo novo site, sem a necessidade de ir até a Semed.

