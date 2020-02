Prefeitura abre incrições para cursinho preparatório Enem 2020

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Os estudantes que querem entrar em uma universidade pública ou particular e vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e que são, preferencialmente, oriundos de escola pública, já podem fazer o cadastro para participar do Cursinho Levanta Juventude. As inscrições começaram na segunda-feira (10) e vão até dia 28 de fevereiro.

Ao todo, serão 300 vagas disponíveis. As aulas acontecem todos os sábados pela manhã, na Uniderp, localizada na avenida Ceará, 333, Vila Miguel Couto. Para garantir a vaga no cursinho, os estudantes devem levar apenas um documento com foto até a sede da Subjuv, na rua 15 de Novembro, 532, Centro, e fazer sua inscrição.

O Cursinho Levanta Juventude Enem 2020, assim como demais cursinhos, usa táticas e macetes para os estudantes conseguirem memorizar o conteúdo e atingirem uma boa nota na prova nacional. Nesta quarta edição do projeto, o período de aulas já inicia no dia 14 de março.

Durante o curso, os participantes terão dicas e orientações sobre os principais temas cobrados pela avaliação nacional, como português, matemática, física, química, redação, atualidades, dentre outras matérias.

Promovido pela Subjuv, em pareceria com professores renomados, que lecionam nas principais escolas particulares de Campo Grande, a intenção é garantir que os alunos de escolas públicas tenha, a mesma chance de entrar em uma universidade do que aqueles que possuem condições de ter um melhor ensino escolar.

No ano passado, durante a terceira edição do projeto, mais de 400 jovens participaram do cursinho e cerca de 10% conseguiram notas para entrar em uma universidade pública ou privada ou para garantir bolsas de estudo dentro das instituições.

Interessados em participar do curso basta ligar no 3314-3577, ou acessar via whatsapp (67) 99155-0831 ou ir pessoalmente à sede da Subsecretaria de Política para a Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532, Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também