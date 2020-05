TVMS Record transmitirá aulas da rede estadual de ensino

A Rede MS Integração de Rádio e Televisão LTDA, que transmite os sinais da Record TV, em Mato Grosso do Sul, vai transmitir o conteúdo educacional dos alunos da Rede Estadual de Ensino (REE).

Aulas presenciais da REE foram suspensas até o dia 30 de junho, como medida de enfrentamento ao novo coronavírus. De acordo com o Diário Oficial desta segunda-feira (18), o contrato com a empresa foi fechado no valor de R$ 633 mil, com dispensa de licitação, amparada pelo reconhecimento de Calamidade Pública no Estado.

Detalhes da transmissão serão anunciados pela secretária de Educação, Maria Cecília da Mota, em live nesta tarde a partir das 15h, que será retransmitida pelo JD1 Notícias.

