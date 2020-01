Unidades escolares já estão recebendo os alimentos para merenda

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), através da Superintendência de Alimentação Escolar (Suale), começou nesta segunda-feira (20) a entregar na Rede Municipal de Ensino (Reme) os produtos que irão fazer parte do cardápio da merenda escolar no ano de 2020.

As aulas das 241 unidades da Reme começam no dia 6 de fevereiro e serão entregues cerca de 200 toneladas de alimentos, divididos em diversos itens, entre eles, 46 secos, congelados e frios, 15 especiais e 26 itens de hortifrutigranjeiros.

As entregas vão atender 108 mil alunos da rede pública e de acordo Cassiano Cangussu, o superintendente da Suale, esses alimentos distribuídos foram realizados conforme o cardápio elaborado pela equipe técnica de 16 nutricionistas e seguindo as orientações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

As primeiras entregas começaram nas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e depois seguem para as demais unidades de ensino. As entregas começaram 21 dias antes do início das aulas para garantir a tranquilidade durante a distribuição e até o dia 30, todas as unidades já terão recebido a merenda.

Os estudantes das escolas da Reme recebem um lanche, enquanto que nas Emeis são oferecidos o desjejum, almoço, lanche e janta. O orçamento previsto para gastos com alimentação escolar em 2020 é de R$ 30 milhões, sendo R$ 20 milhões desse orçamento são de repasse do FNDE.

Neste ano, as merendeiras vão receber 700 novos aventais e 700 calçados e no dia 18 e 19 passarão por mais uma capacitação para melhor servir aos alunos.

