1º Copa Estadual Quilombola acontece na Capital neste sábado

No próximo sábado (14), acontecerá a 1ª edição da Copa Estadual Quilombola de Futebol de Mato Grosso do Sul, onde mais de 200 atletas de diversas comunidades quilombolas do Estado se reunirão.

O torneio terá inicio às 8h, no Clube Estoril, em Campo Grande. O evento contará com cerca de 48 equipes, nas categorias masculino e feminino.

Na categoria feminina, as equipes participantes são Furnas de Boa Sorte (Corguinho) e Tia Eva (Campo Grande). Já no masculino, disputam Arqterc (Terenos), Furnas do Dionísio (Jaraguari), Furnas dos Baianos (Aquidauana), Ourolândia (Rio Negro), Furnas de Boa Sorte (Corguinho) e Tia Eva (Campo Grande).

A competição servirá como seletiva para a 1ª fase da Copa Nacional Quilombola. As equipes campeãs do Estado enfrentarão os times vencedores de Goiás e Mato Grosso na abertura da Copa Nacional, marcada para o dia 26 de outubro de 2024.

A fase final do torneio nacional será realizada no Rio de Janeiro, em dezembro deste ano.

O evento será promovido pelo Governo, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

