4x1: Manchester City goleia o Fluminense

Não deu para o Fluminense! O Manchester City não deu chances ao time de Fernando Diniz e confirmou o favoritismo com um vitória por 4 a 0 na Arábia Saudita, adiando as esperanças do time brasileiro de conquistar o Mundial de Clubes. Álvarez, em duas oportunidades, Nino (contra) e Foden foram responsáveis pelos gols que garantiram o título da equipe inglesa.

A partida teve início avassalador para o City, que marcou seu primeiro gol aos 40 segundos e, mesmo enfrentando momentos de pressão do Fluminense, ampliou com um gol contra de Nino aos 26 minutos de jogo. Apesar da tentativa de reação com um jogo elétrico de Arias, o time brasileiro não conseguiu alterar a estratégia "dinizista" até o intervalo.

No segundo tempo, os ingleses dominaram um elenco brasileiro desgastado, sem enfrentar grandes dificuldades para criar oportunidades. Aproveitando as substituições frustradas de Diniz, Foden completou um cruzamento para o terceiro gol, enquanto Álvarez decretou o placar pouco antes do apito final, consolidando a vitória contundente do Manchester City.

Derrota rendeu memes nas redes sociais

O time inglês balançou as redes logo nos primeiros segundos e ampliou ainda na etapa inicial. No segundo tempo, a equipe de Guardiola fez mais dois e garantiu a goleada. Com isso, a derrota tricolor rendeu zoações de rivais brasileiros na web. Veja alguns memes:

Podem falar o que for, mas até os 30 segundos do primeiro tempo o Fluminense jogou de igual pra igual com o City — desimpedidos (@desimpedidos) December 22, 2023

50 segundos de jogo e fluminense já levou o primeiro gol do manchester citypic.twitter.com/VwesMw1mp9 — zoē waraha (@zoewaraha) December 22, 2023

Vendo print raro do Fluminense empatando a final do Mundial em 0x0 pic.twitter.com/gCS9dxR1xO — furtadoᶜʳᶠ (@tiagobotini) December 22, 2023

