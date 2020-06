Amigos do Parque volta com nova formatação durante pandemia

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) decidiu retomar o projeto Amigos do Parque com uma nova formatação para garantir mais segurança para quem tem o hábito de fazer atividades físicas no Parque dos Poderes durante a pandemia provocada pelo coronavírus.

O projeto foi interrompido em meados de março e agora volta com foco nas orientações de segurança, como o respeito ao distanciamento social e a importância do uso de máscaras mesmo durante as atividades físicas.

A retomada do projeto Amigos do Parque será neste fim de semana, dias 27 e 28 de junho, das 7h às 19h. O Amigos do Parque consiste no fechamento de uma das pistas do Parque dos Poderes para possibilitar a prática desportiva, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins.

O trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.

Durante a suspensão do projeto, a administração estadual notou que o Parque dos Poderes continuou recebendo um grande número de pessoas aos finais de semana, mesmo com a orientação das autoridades de saúde para ficar em casa. Com o espaço para corridas e caminhadas reduzido às calçadas, houve aumento das aglomerações e do risco de atropelamentos.

A estratégia consiste na montagem de duas tendas, nas entradas do Parque nas avenidas Mato Grosso e Afonso Pena, com uma equipe formada por profissionais de Educação Física da Fundesporte repassando as orientações sanitárias aos que forem se exercitar.

As tendas estarão equipadas com caixas de som com uma mensagem sobre a importância do distanciamento, uso de máscaras e retorno imediato para casa assim que concluir os exercícios.

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda explicou como funcionará o projeto. “Resolvemos voltar o projeto para que estas pessoas tenham segurança na prática de atividades. Com uma das pistas reservada, elas terão mais espaço, não só a calçada ou a lateral da via, para manter o distanciamento entre si, além disso, haverá a garantia de se exercitar sem o fluxo de carros nestes dias, evitando acidentes. Não é uma flexibilização de isolamento social. É uma estratégia para que não haja aglomeração e essas pessoas que precisam fazer atividade física, façam com segurança”, acrescentou.





