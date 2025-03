Atacante deixa jogo da FA Cup apÃ³s levar chute na cara

Jean-Philippe Mateta, atacante do Crystal Palace, foi retirado de maca do campo após sofrer um forte golpe na cabeça em um lance com o goleiro do Millwall, Liam Roberts, durante o jogo válido pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra (FA Cup), neste sábado (1º).

O incidente ocorreu no primeiro tempo da partida, quando Roberts, ao perder a bola de vista, acabou chutando a cabeça de Mateta durante uma dividida.

O impacto fez com que o jogador caísse desacordado no gramado. Equipes médicas rapidamente entraram em campo para atender o atacante, que ficou mais de 10 minutos sendo estabilizado antes de ser levado de ambulância para cuidados médicos fora do estádio.

Após revisão do VAR, o goleiro foi expulso pela falta contra o jogador adversário. O duelo, que aconteceu no Selhurst Park, terminou com vitória do Crystal Palace por 3 a 1, garantindo a classificação da equipe para as quartas de final da competição.

“Ele está no hospital agora. Ele teve uma lesão séria no ouvido. Os dedos estão cruzados para que não seja muito sério. Todos nós esperamos que ele esteja bem. Eu acho que ele definitivamente vai perder o jogo do Ipswich, mas ainda espero que ele esteja disponível para as quartas de final da FA CUp no final de março. Então temos quatro semanas e é claro que todos nós desejamos tudo de bom para ele”, disse o treinador do Crystal Palace, Oliver Glasner.

