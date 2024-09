Bia Haddad é campeã do Aberto de Seul

Bia Haddad Maia brilhou! A número 17 do mundo conquistou, neste domingo (22), o título do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, evento no piso duro com premiação de US$ 920 mil (cerca de R$ 5 milhões).

Em palco onde havia desabrochado para o mundo com sua primeira final na carreira em 2017, a paulistana derrotou a russa Daria Kasatkina, 13ª colocada, por 2 sets a 1 de virada com parciais de 1/6 6/4 6/1, após 1h50min de duração.

Após perder o primeiro set, Bia perdia por 3/1 na segunda parcial, mas conseguiu uma bela virada. A partida foi de muitos erros das duas, 41 para cada lado, com Beatriz sendo mais efetiva nos winners (18 a 11) e aproveitando quatro das cinco chances de quebra contra três de sete da oponente, vencendo apenas três pontos a mais, 70 a 67. A brasileira a derrota pela terceira vez em quatro jogos no circuito mundial.

Esta é a primeira conquista da brasileira na temporada, primeiro desde o título em Zhuhai, na China, no Elite Trophy, em novembro do ano passado. Bia Haddad Maia ergue seu quarto troféu na carreira. Ela tem triunfos também em 2022 na grama de Nottingham e Birmingham.

A brasileira agora soma 12 vitórias nos últimos 14 jogos onde fez quartas de final no US Open, resultado inédito desde 1968 para o tênis feminino brasileiro, e final no WTA 250 de Cleveland, nos Estados Unidos.

