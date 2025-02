Brasil perde para França e é eliminado na primeira rodada da Copa Davis

A equipe brasileira de tênis se despediu da Copa Davis neste domingo (2), ao ser derrotada pela França na primeira rodada dos qualifiers.

O Brasil entrou em quadra com a dupla Rafael Matos e Marcelo Melo precisando vencer para manter viva a esperança de classificação, mas acabou superado por Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

Com o resultado, os franceses fecharam o confronto em 3 a 0 e garantiram vaga na próxima fase.

O Brasil já havia iniciado o domingo em situação delicada, após as derrotas nas partidas de simples no sábado (1º). João Fonseca perdeu para Ugo Humbert, número 15 do mundo, e Thiago Wild foi superado por Arthur Fils, deixando a equipe nacional em desvantagem de 2 a 0. O revés na partida de duplas confirmou a eliminação brasileira da competição.

Com o confronto já decidido, Matheus Pucinelli e Giovanni Perricard foram escalados para uma última partida de simples. O brasileiro, atual 302º do ranking da ATP, não conseguiu resistir à potência do francês, que ocupa a 30ª posição.

Perricard venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4, em um jogo rápido e dominante.

A França enfrentará a Croácia nas oitavas de final da Copa Davis, enquanto o Brasil volta a jogar só setembro pelo Grupo Mundial I. O adversário será definido em sorteio após as próximas rodadas da competição.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também