João Fonseca é derrotado por Ugo Humbert e Brasil sai em desvantagem na Copa Davis

Neste sábado (1º), João Fonseca iniciou o confronto do Brasil contra a França pela fase classificatória da Copa Davis, mas foi derrotado por Ugo Humbert, número 15 do mundo.

O jovem tenista brasileiro, de apenas 18 anos, perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, deixando a equipe francesa em vantagem.

A partida aconteceu em piso duro na quadra coberta do Palais des Sports, em Orleães, escolhida pela equipe da França.

Fonseca, atualmente 99º no ranking mundial e número dois do Brasil, tem ganhado destaque após boas atuações no qualificatório e na chave principal do Aberto da Austrália. Este é seu terceiro chamado para representar o Brasil na Copa Davis.

Em sua estreia na Copa Davis no ano passado, ele registrou duas vitórias e uma derrota, todas em jogos de simples. O Brasil ainda conta com Thiago Wild, número 1 do país e 76º do mundo, que deve representar o Brasil nos próximos jogos de simples.

