França domina e abre 2 a 0 contra o Brasil na Copa Davis 2025

Saiba Mais Esportes João Fonseca é derrotado por Ugo Humbert e Brasil sai em desvantagem na Copa Davis

A equipe brasileira sofreu duas derrotas neste sábado (1º) na fase qualificatória da Copa Davis 2025.

Em Orleães, na França, Thiago Wild, número 1 do Brasil e 76º do mundo, perdeu para o francês Arthur Fils, 19º do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Mais cedo, João Fonseca também foi superado por Ugo Humbert, número 15 do mundo, pelo mesmo placar. Com os resultados, a França abriu 2 a 0 no confronto melhor de cinco e está a uma vitória da classificação.

O duelo continua neste domingo (2), com a disputa de duplas entre Rafael Matos/Marcelo Melo e Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert, às 9h (horário de Mato Grosso do Sul).

Caso a equipe brasileira vença, a definição ficará para os últimos jogos de simples, entre Thiago Wild e Ugo Humbert, além de João Fonseca contra Arthur Fils, se necessário.

O vencedor do confronto enfrentará Croácia ou Eslováquia na próxima fase, em setembro.

No duelo contra Fils, Wild começou sacando bem, mas sofreu a primeira quebra de serviço no quarto game. O brasileiro chegou a ter uma oportunidade de devolver a quebra, mas não conseguiu aproveitar.

Sem confiança, perdeu novamente o saque no sexto game e viu o francês fechar o primeiro set em apenas 23 minutos, cedendo apenas um game.

No segundo set, Wild se recuperou e equilibrou a partida, mantendo o saque até o oitavo game. No entanto, em um momento decisivo, sofreu uma quebra após erro de arbitragem contestado pelos brasileiros.

O árbitro marcou ponto alegando que a bola tocou na raquete do paranaense antes de sair, mas Wild negou o toque. Após o jogo, ele e o capitão Jaime Oncins protestaram contra a decisão, mas a vitória de Fils foi confirmada.

