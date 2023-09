Brasileirão Feminino: Corinthians e Ferroviária iniciam decisão do campeonato hoje

A Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), será o palco nesta quinta-feira (7), às 15h20 (MS), do primeiro duelo final do Brasileirão Feminino entre Ferroviária e Corinthians. O confronto marca o reencontro das equipes na grande final de 2019, quando a Ferrinha consagrou-se campeã após vencer as Brabas do Timão nos pênaltis, sendo o último time a vencer as alvinegras em uma final deste campeonato.

As equipes se enfrentaram nesta edição da competição. No entanto, o resultado foi diferente do de cinco anos atrás.

Na partida, as Guerreiras Grenás acabaram derrotadas pelas Alvinegras por 4 a 1. Vic Albuquerque (duas vezes), Jaque Ribeiro e Jheniffer marcaram para o Corinthians, enquanto Aline Gomes descontou para as Afeanas.

Agora, a Ferrinha almeja o tricampeonato, enquanto as Brabas do Timão estão determinadas a defender o título e sagrarem-se pentacampeãs do Brasileirão.

As Brabas

O Corinthians chega à sua sétima decisão com um bom desempenho nesta edição. Na primeira fase, a equipe comandada por Arthur Elias liderou a tabela com 37 pontos. O time soma 12 vitórias, um empate (com o Real Brasília) e sofreu apenas duas derrotas (para Internacional e Kindermann). Além disso, as corintianas foram responsáveis pelo melhor ataque, com 53 gols marcados, e a melhor defesa, sofrendo apenas 8 gols.

Nas quartas de final, o Timão enfrentou o Cruzeiro, vencendo com um placar agregado de 6 a 3 (2x1 e 4x2). Nas semifinais, o time derrotou o Santos por 5 a 0 no placar agregado (3x0 e 2x0).

Guerreiras Grenás

A Ferroviária, por sua vez, teve uma trajetória um pouco mais desafiadora na primeira fase, terminando como a terceira melhor equipe com 34 pontos. Ao todo, foram 11 vitórias, um empate com o Cruzeiro e três derrotas para Corinthians, Flamengo e Palmeiras.

Nas quartas de final, as comandadas por Jéssica de Lima enfrentaram o Internacional, vencendo por 4 a 0 no placar agregado (1x0 e 3x0). Nas semifinais contra o São Paulo, mesmo após abrir uma vantagem de 3 a 1 no jogo de ida, a equipe sofreu uma derrota na volta por 2 a 0, levando a decisão para a disputa de pênaltis. A goleira Luciana foi o destaque da partida após defender duas cobranças, garantindo a vitória da Ferroviária por 3 a 1 e a vaga na final.

