Brasileirão retorna neste fim de semana com a volta dos times gaúchos; veja os jogos

Após ser paralisado em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro será retomado neste fim de semana, com os jogos da 7ª rodada. Serão cinco partidas neste sábado (1º), incluindo os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude, que voltam à competição.

Os times gaúchos não entram em campo desde a 5ª rodada, quando começaram a ter seus jogos adiados pela CBF. Essas partidas e a dos outros clubes serão recuperadas nas datas Fifa, conforme decisão tomada pelos clubes no Conselho Técnico da CBF.

Dos três times gaúchos, a dupla Gre-Nal é a que enfrenta a situação mais atípica. Com CTS e estádios atingidos pelos alagamentos em Porto Alegre e ainda sem condições de receber jogos, Grêmio e Inter serão obrigados a mandar seus seus jogos em outros estádios e cidades.

O Grêmio será o primeiro time gaúcho a ter de jogar longe de sua casa, a Arena. Neste sábado, será mandante contra o Bragantino, no estádio Couto Pereira, do Curitiba, mesmo palco escolhido para outros jogos remarcados pela Conmebol Libertadores.

Já o Inter joga como visitante diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. Sem poder utilizar o Beira-Rio, o Colorado voltou a campo na noite de ontem pela Copa Sul-Americana na Arena Barueri, em São Paulo, e perdeu para o Belgrano por 2 a 1. Na oitava rodada, quando será mandante, enfrentará o São Paulo no Heriberto Hülse, casa do Criciúma.

Em situação diferente, o Juventude também retorna à competição como visitante, contra o Fluminense, no Maracanã. O time de Caxias do Sul não teve sua estrutura afetada pelas enchentes e poderá mandar suas partidas normalmente no Alfredo Jaconi.

O estádio de Caxias do Sul, aliás, será compartilhado com dupla Gre-Nal durante o mês de junho. No dia 8, o Inter recebe o Delfín pela Copa Sul Sul-Americana lá. E no dia 16, o Grêmio será mandante contra o Botafogo no mesmo local pela 9ª rodada do Brasileirão.

Grêmio e Inter ainda não sabem quando poderão voltar a atuar em suas casas. Em uma previsão otimista, o Inter estima um prazo de 60 a 90 dias para voltar a jogar no Beira-Rio. O Grêmio ainda não divulgou um prazo e, em uma projeção mais pessimista, considera a possibilidade de não atuar mais na Arena em 2024.

7ª rodada do Brasileirão

Sábado (1º)

16h - Vitória x Atlético-GO (Barradão, Salvador);

16h - Grêmio x Bragantino (Couto Pereira, Curitiba);

18h30 - Cuiabá x Internacional (Arena Pantanal, Cuiabá);

18h30 - Fluminense x Juventude (Maracanã, Rio de Janeiro);

21h - Corinthians x Botafogo (Neo Química Arena, São Paulo);

Domingo (2)

16h - Criciúma x Palmeiras (Heriberto Hülse, em Criciúma);

16h - Atlético-MG x Bahia (Arena MRV, Belo Horizonte);

16h- Vasco x Flamengo (Maracanã, Rio de Janeiro);

18h30 - Fortaleza x Athletico-PR (Presidente Vargas, Fortaleza);

18h30 - São Paulo x Cruzeiro (Morumbis, São Paulo).

