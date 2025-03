Brasileiro conquista prata no slalom gigante da Copa do Mundo de Esqui Alpino

O esquiador brasileiro Lucas Pinheiro conquistou a medalha de prata na etapa de Kranjska Gora, na Eslovênia, da Copa do Mundo de esqui alpino, neste sábado (2).

Com o resultado, o atleta subiu para a quarta posição no ranking mundial, após sete das nove etapas programadas da temporada. A vitória ficou com o norueguês Henrik Kristoffersen.

Natural de uma família com raízes norueguesas, Lucas Pinheiro representou a Noruega até o ano passado, quando optou por competir pelo Brasil. Nesta temporada, ele se destacou com quatro pódios nas etapas da Copa do Mundo, embora não tenha alcançado o desempenho esperado no Campeonato Mundial, onde não figurou entre os 10 primeiros.

Após a primeira descida, Lucas ocupava a sétima posição com o tempo de 1min11s61. Contudo, na segunda rodada, o brasileiro se superou e subiu cinco posições, finalizando com um tempo combinado de 2min18s59, ficando atrás apenas de Henrik Kristoffersen, que garantiu a medalha de ouro.

Esta medalha de prata marca a terceira conquista de Lucas em etapas da Copa do Mundo. Ele já havia faturado outras duas pratas no slalom gigante em Beaver Creek (EUA) e no slalom em Adelboden (Suíça), além de um bronze no slalom de Kitzbühel (Áustria).

