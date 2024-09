Brasileiro Gabrielzinho se consagra como a estrela das Paralimpíadas de Paris

O paratleta brasileiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, foi um dos destaques nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, e com três ouros, foi eleito pela principal rede de televisão da França como a estrela do torneio neste ano.

Convidado a participar do programa da France2, o paratleta foi apresentado como o “Pelé das piscinas brasileiras” e, apelidade de “dauphin” (golfinho em francês), ele foi ovacionado pelo seu desempenho em Paris.

“Nem se eu sonhasse eu acho imaginaria viver isso tudo. Eu sonhava de conhecer Paris desde que eu me entendo por gente, eu acho. E chegar aqui e ser reconhecido, fotos e mais fotos… Fui assistir a competição na arquibancada, muita foto, muita loucura, muita animação, muito carinho. Não existem palavras para agradecer”, comentou.

O brasileiro também foi reconhecido por Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador de Paris 2024, durante a cerimônia de encerramento das Paralimpíadas, sendo citado como um dos principais acontecimentos dos Jogos na capital francesa.

