Campeonato Brasileiro de Motocross atraiu mais 30 mil pessoas no fim de semana

O último domingo (27) foi celebrado com a 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross e marcado pela entrega oficial do Motódromo Internacional Marco Antônio Brandão Coelho – Pezão, localizado no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas. O ato é um marco realizado pela Prefeitura de Campo Grande em comemoração aos 124 anos de emancipação política da Capital. O torneio nacional recebeu mais de 600 participantes das provas na pista de motocross, que a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e pilotos, consideram como a melhor da modalidade na América Latina. Mais de 30 mil pessoas passaram pelo local no fim de semana.

Pilotos vindos de todos os estados brasileiros e outros 12 países, como Portugal, Equador, Argentina e Espanha disputaram o campeonato em cinco categorias como: MX1, MX2, MX3, MXJR e MXF, em uma pista com 1.700 metros de extensão e 9 metros de largura, uma das mais atuais em padrões técnicos já construídas recentemente, sendo a única do circuito da América Latina a ter iluminação em toda sua extensão. Para a construção da pista, a Prefeitura instalou 13 postes de iluminação em LED.

A confirmação de que a pista de motocross atende às expectativas daqueles que competem a modalidade, veio de pilotos que já vivenciaram experiências em torneios de diversos estados do país e até em circuitos internacionais.

Gustavo Pessoa, da categoria MX1, tem um extenso currículo no motocross brasileiro, com 25 vitórias em sua carreira profissional, além de títulos nas classes 250cc (ano 2017) e 85cc (ano 2012). O piloto é campeão em campeonatos estaduais de motocross, em São Paulo (2021), Paraná (2020) e Minas Gerais (2017). Nas temporadas 2017 e 2018, teve a oportunidade de disputar etapas do AMA Motocross, o famoso campeonato Americano. Para ele, a pista de Campo Grande teve um bom planejamento estratégico para a corrida, impulsionando os profissionais. “Isso nos ajuda a ganhar velocidade e impulsionar salto, tem um excelente aprimoramento técnico”, aponta.

Fabio Santos, piloto da Yamaha, campeão brasileiro quatro vezes da categoria MX, duas vezes vice-campeão brasileiro, uma vez campeão latino-americano do MX, duas vezes campeão da Superliga, uma vez da ArenaCross, seis vezes campeão estadual de Santa Catarina e cinco vezes da MXON, comentou sobre o seu desempenho em Campo Grande. “A pista é muito bacana e nos garante um excelente desempenho técnico. Eu tive uma boa corrida na primeira bateria, uma ótima oportunidade de mostrar meu desempenho, muito bom quando temos projetos pensados e entregues nesse nível de qualidade”.

Capital

A 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross também teve pilotos representando Campo Grande, como José Eduardo Mezacasa de Britto (categoriaMx2) e Pedro Godoi, três vezes campeão aqui no Estado, com 11 títulos.

A etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross foi realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) em parceria com a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), Energisa e Águas Guariroba.

Pista internacional

A pista tem 1.700 metros de extensão e 9 metros de largura, no sentido horário, com uma largada para esquerda com 110 metros de comprimento, 07 curvas para direita e 05 para esquerda, tendo 13 obstáculos, a pista tem sessões de costelas, duplos, triplos, quádruplo, mesas e king. Além de uma ampla área de Box com toda estrutura necessária para atender aos pilotos.

A prefeita Adriane Lopes destacou que, além do incentivo ao esporte, um equipamento público com o nível da pista internacional fomenta também a economia na cidade, visto que competições como o campeonato brasileiro de motocross, atrai não apenas as equipes envolvidas nas provas, mas visitantes de várias regiões.

“Estamos trazendo para Campo Grande a maior pista de motocross de Mato Grosso do Sul, considerada pelos pilotos a melhor da América Latina e a única que é totalmente iluminada com LED. Além desse destaque para a modalidade, a cidade ganha muito com a economia girando nos períodos de campeonato. Apenas de quinta-feira pra cá, quando iniciaram os treinos das equipes, com a chegada de visitantes e o público que prestigiou o evento, foram cerca de R$ 5 milhões injetados na economia, apenas com o consumo desse público, seja em hotéis, restaurantes, enfim, todos ganham.”

