Carreira de MC Livinho no futebol durou apenas algumas horas

A carreira de MC Livinho como jogador profissional durou somente horas. Segundo Rodrigo GR6, da produtora GR6, que cuida da carreira de Livinho, o cantor não poderá conciliar sua agenda de shows com o futebol e não vestirá mais a camisa do Osasco Audax, clube que disputa a Série A-2 do Paulista.

A produtora publicou um comunicado no Instagram, justificando o fim meteórico da passagem de Livinho, de 25 anos, pelo mundo da bola. O comunicado foi divulgado horas antes da coletiva de apresentação do MC no Audax. A entrevista, que acontecerias às 12h, acabou sendo cancelada.

Pouco tempo antes do comunicado da produtora, o clube de Osasco publicou que, por motivo de força maior, a entrevista havia sido cancelada, mas não detalhou os motivos da decisão. Veja o comunicado do clube.

O Grêmio Osasco Audax vem a público informar que por motivos de força maior, a Assessoria de Imprensa do MC Livinho solicitou o cancelamento da entrevista coletiva previamente agendada para hoje (10 de março) ao meio-dia. pic.twitter.com/Id8Xxi6PON — Grêmio Osasco Audax (@audaxosasco) March 10, 2020

