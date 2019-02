Colorado entra em campo e vitória garante vaga nas quartas de final

Pela 8ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense o Comercial recebe o Costa Rica e uma vitória classifica o colorado à próxima fase. Os times se enfrentarão neste sábado (23) às 15h no Morenão.

Caso o time da capital supere o seu adversário em casa garante vaga nas quartas de final. O colorado tem 13 pontos contra dez da cobra do norte. Em Corumbá outra partida abre a rodada do fim de semana, em Corumbá no Arthur Marinho às 19h, o Corumbaense enfrenta a Serc após quase quatro anos. No último encontro deles na cidade corumbaense, vitória do carijó por 2 a 1. Até o momento o Águia Negra é o único classificado à próxima fase.

Retrospecto

O Comercial vem de vitória sobre o Sete por 2 a 0 fora de casa enquanto o Costa Rica perdeu de virada do Águia Negra por 2 a 1 também fora de casa. Em 15 confrontos até o momento, são cinco vitórias do colorado, quatro empates e seis vitórias da cobra do norte. No último encontro no Morenão, vitória do Costa Rica por 2 a 1 em 2018.

O jogo terá arbitragem de Marcos Mateus Pereira que será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Lucas da Cruz. Ronan Freitas Lima será o 4º árbitro. A partida terá transmissão da TV FFMS.

