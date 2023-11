Com 496 competidores, Jogos da Melhor Idade começam hoje na Capital

Começa nesta terça-feira (14), em Campo Grande os Jogos da Melhor Idade realizado pelo Governo do Estado através da Fundação de Desporte e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Este ano, 22 municípios e 700 pessoas, contando com os 496 atletas, participam da competição que acontece na Capital, no espaço Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês.

O evento começa hoje às 19h, após a chegada dos competidores, credenciamento e um jantar especial, logo depois haverá o concurso de dança de salão.

Na quarta-feira (15) às modalidades começam às 8h e vão até as 18h, já na quinta-feira (16), os jogos têm início às 8h às 12h. Haverá competição de damas, dominó, dança de salão, malha, sinuca, tênis de mesa, truco e xadrez.

A competição de atletismo é a única que não será realizada no Bosque Expo, e sim no Parque Airton Senna a partir das 7h30 na quarta-feira.

Os jogos se encerram às 12h de quinta-feira, e os vencedores de cada categoria levarão para casa troféus e medalhas. A competição é aberta ao público de forma gratuita, como meio de fomento ao desporto e apoio a pratica de atividades físicas por pessoas acima de 60 anos.

