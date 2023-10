Começa nesta quinta a entrega de kits da 'Corrida do Pantanal'

Começa nesta quinta-feira (5), o período de entrega de kits da Corrida do Pantanal 2023, seguindo sábado (7) em dois horários diferentes, no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, localizado na Av. Mato Grosso, 5017.

*Quinta-feira (5): das 09h às 21h;

*Sexta-feira (6): das 09h às 21h;

*Sábado (7): das 09h às 18h;

O kit inclui camiseta, número de peito e sacochila, além de chip descartável de cronometragem para os percursos de corrida.

Para retirar o kit é necessário apresentar documento de identidade com foto (RG ou CNH) original e o comprovante de inscrição, que foi enviado para o e-mail cadastrado, ou print da área de inscrito disponível no site da corrida (clique aqui para acessar).

As inscrições são intransferíveis e para que outra pessoa retire o seu kit é preciso apresentar os mesmo documento e, caso ela não tenha o original em mãos, apresentar uma cópia autenticada do documento do atleta inscrito.

