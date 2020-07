Comentarista de futebol emite comentário racista contra jogador do Santos

Flávio Veras, com informações do GE

O atacante Marinho, do Santos, foi às redes sociais desabafar depois de ser alvo de um comentário racista do comentarista Fabio Benedetti, da rádio Energia 97 FM.

Durante a transmissão da derrota do Peixe por 3 a 1 para a Ponte Preta, que teve a expulsão do camisa 11 ainda no primeiro tempo, Benedetti disse que falaria "você está na senzala" ao jogador, como castigo pelo cartão vermelho.

Nesta sexta-feira, no Instagram, Marinho publicou um texto e gravou vídeos em que aparece chorando enquanto manifesta repúdio ao comentário de Fabio Benedetti.

– (...) Quando acontece com a gente, a gente sente mais. E eu brigo toda hora. Por isso brigo pela causa, porque quando passamos na pele é horrível. E não podemos deixar isso passar. Eu sei quem eu sou, sei o valor que tenho. E aí, eu fico pensando, porque antigamente eu não tinha voz ativa, aí passavam despercebidas todas essas coisas (...). E a justiça não pune esses caras preconceituosos, vermes – disse Marinho, chorando.

Também no Instagram, Fabio Benedetti disse ter conversado com Marinho para pedir desculpas. Ele gravou um vídeo e escreveu um texto em que alega não ter tido intenção de ofender o jogador. Veja abaixo:

