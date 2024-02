Corinthians demite Mano Menezes após sequência de derrotas; opção já existe

Após derrota desmoralizante por 3 x 1 para o Novorizontino, o Corinthians demitiu o técnico Mano Menezes nesta segunda-feira (5). Esta foi a quarta derrota do técnico em cinco jogos no comando do time.

O treinador tinha contrato com o clube até 2025. Deixa o Timão após 20 jogos e um aproveitamento de apenas 38%.O estafe do treinador afirma não ter sido comunicado da decisão.

O Corinthians já está atrás de um substituto para o cargo de Mano Menezes e o atual treinador do São Bernardo, Márcio Zanardi, aparece como favorito para assumir o comando do Alvinegro.

Apesar do nome ser discutido internamente pela direção do clube, o regulamento do Campeonato Paulista não permite que um mesmo treinador dirija duas equipes na mesma edição do torneio.

Veja o comunicado

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que Mano Menezes não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol. Além dele, o auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares deixam seus cargos.

O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras.

O auxiliar Thiago Kosloski comandará o treinamento do dia", finalizou.

