Corinthians vai às semifinais da Libertadores Feminina

Atual campeã da Copa Libertadores feminina, a equipe do Corinthians carimbou a vaga nas semifinais da competição no início da noite deste sábado (12), ao derrotar o Olimpia, por 2 a 0, em jogo único em Assunção, no Paraguai.

Os gols saíram no segundo tempo: Gabi Zanotti abriu o placar aos quatro minutos e dois minutos depois Millene ampliou. O adversário nas semifinais sairá do confronto Santos x Boca Júnior (Argentina), que jogam às 20h (horário de Brasília), também em Assunção.

O time paulista, que busca o penta na Libertadores, controlou o jogo na etapa inicial, criando boas chances de gol, apesar do gramado castigado do Arsenio Erico. A primeira delas surgiu com menos de um minuto de jogo, com Carol Nogueira após um cruzamento da direita, mas a atacante chutou por cima do gol do Olímpia. Quatro minutos depois, em mais uma bola levantada da direita, Carol avançou livre e bateu de canhota, novamente para fora.

Com marcação forte, o Olimpia abusou da força para tentar parar as corintianas. Aos 20 minutos, Yanina Gonzales perdeu o tempo da bola e atingiu a brasileira Yasmin. A falta desproporcional gerou reclamação da comissão técnica e jogadoras do Corinthians contra as adversárias. A confusão em campo durou cinco minutos e terminou com cartão amarelo para Gonzalez, autora da falta, e também expulsão (cartão vermelho) para o fisioterapeuta do Timão. Depois do tumulto, as Brabas reduziram o ritmo e o jogo seguiu morno.

Depois do intervalo, a história da partida mudou. Aos quatro minutos, Mariza cruzou para Gabi Zanotti abrir o placar de cabeça para o Corinthians. Mal deu tempo de comemorar. Dois minutos depois, Mariza cruzou de novo com precisão, da esquerda para a direita para a Millene – a atacante deixara o banco de reservas após o intervalo – que desferiu um chute cruzado certeiro no fundo do gol.

Com dois gols de vantagem, as Brabas passaram a controlar a partida, mas levaram sufoco nos minutos finais. O primeiro susto em cobrança de falta de Lacoste, uma bomba no travessão. Em seguida, nos acréscimos, Aguilera chutou à queima roupa, mas a goleira Nicole fez ótima defesa espalmando para fora, para a alegria do Corinthians.

