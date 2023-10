Corrida do Pantanal mudará trânsito no final de semana

Prevista para acontecer no próximo domingo (8), em Campo Grande, a Corrida do Pantanal irá interditar algumas avenidas e ruas da região central da Capital durante a realização do evento. Na noite de ontem, avisos foram colocados nos locais que serão temporariamente fechados.

Além disso, equipes do Sesi também já estão percorrendo os bairros que terão essas mudanças para entregar panfletos informativos e orientar moradores e comerciantes sobre as interdições nas vias.

O trânsito será parcialmente interditado, das 05h30 às 08h30, nos bairros: Parque dos Poderes, Chácara Cachoeira, Carandá Bosque, Jardim Veraneio, Cidade Jardim, Vivenda do Bosque, Jardim dos Estados, Centro e Santa Fé.

As ruas que serão fechadas nos bairros são:

Vias internas do Parque dos Poderes

Av. Mato Grosso, sentido centro-bairro, entre a Pedro Celestino e a entrada do Parque dos Poderes

Av. Afonso Pena, sentido bairro-centro, entre a entrada do Parque dos Poderes e a Pedro Celestino

Rua Antônio Maria Coelho, entre rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira e entrada do Parque dos Poderes

Rua Pedro Celestino, entre as avenidas Mato Grosso e Afonso Pena

Ao longo do percurso, equipes de apoio estarão à disposição para tirar eventuais dúvidas e auxiliar no deslocamento de veículos.

Os corredores de acesso, tanto ao centro, quanto aos bairros ao redor do percurso, serão a Rua Bahia e Av. Ceará.

