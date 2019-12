Cruzeiro entra em campo hoje para fugir do rebaixamento

O Cruzeiro entra em campo na noite desta quinta-feira (5) pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol com a "corda no pescoço".

Diante do Grêmio, às 18h15 (MS), em Porto Alegre (RS), o time azul precisa vencer para ultrapassar o Ceará na tabela de classificação e depender apenas das próprias forças no domingo.

Em caso de empate ou derrota, os mineiros terão que torcer por uma combinação de resultados para permanecer na elite do futebol brasileiro em 2020.

O Cruzeiro encerra a participação na competição no Mineirão, diante do Palmeiras.

Veja os outros jogos:

18h15 - Palmeiras x Goiás – Allianz Parque (SP)

18h15 – Bahia x Vasco – Arena Fonte Nova (BA)

19h – Flamengo x Avaí – Maracanã (RJ)

