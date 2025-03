De volta! Palmeiras anuncia contratação de Vitor Roque por R$ 154 milhões

O Palmeiras oficializou, nesta sexta-feira (28), a contratação de Vitor Roque, atacante de 20 anos, que estava emprestado pelo Barcelona ao Real Betis.

O jogador chega em definitivo ao Verdão com um contrato de cinco anos e um custo de 25,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 154 milhões).

Em entrevista ao site oficial do Palmeiras, Roque expressou sua alegria com a transferência: "Estou muito orgulhoso por fazer parte da Família Palmeiras. Foram dias tensos, de muita ansiedade para mim e para a minha família, mas, felizmente, deu tudo certo no final. É uma honra vestir a camisa do maior campeão do Brasil", disse.

Ele também ressaltou o apoio da torcida: "Desde que começaram a surgir as notícias sobre a possibilidade de eu me transferir para o Palmeiras, tenho recebido diversas mensagens de torcedores palmeirenses, e esse carinho fez toda a diferença."

A negociação, que estava definida desde a semana passada, enfrentou um obstáculo quando a La Liga vetou a operação na última segunda-feira (24). A entidade exigia a "devolução" do jogador ao Barcelona antes que ele fosse emprestado ou negociado com outro clube, devido ao fechamento da janela de transferências na Espanha.

No entanto, com base nas regras da Fifa, a transferência foi autorizada, permitindo que o Palmeiras concretizasse o acerto na quarta-feira (26), após a entidade validar o procedimento.

Vitor Roque chega como o sexto reforço do Palmeiras para 2025, que já havia anunciado Bruno Fuchs, Micael, Emi Martínez, Facundo Torres e Paulinho.

O centroavante foi revelado na base do Cruzeiro e ganhou destaque no Athletico Paranaense, onde marcou 21 gols em 45 jogos em 2023. Ele foi adquirido pelo Barcelona no mesmo ano, mas estava emprestado ao Real Betis, onde fez sete gols em 33 partidas.

