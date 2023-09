Dia do Corinthians: Veja as loucuras que os torcedores campo-grandenses já fizeram pelo time

Neste dia 1º de setembro, o Sport Club Corinthians Paulista completa seus 113 anos de história. A comemoração ocorre na Neo Química Arena, com o jogo histórico entre o Corinthians Másters x Real Madrid Leyendas, para toda a Fiel Torcida, a partir das 19h30.

Em mais de um século, atualmente o Corinthians acumula 30 títulos paulistas, sete de campeonatos brasileiros, três copas do Brasil, um título de Supercopa e cinco títulos do Torneio Rio-São Paulo, além de dois mundiais de clubes, duas libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Em Campo Grande, o Pavilhão Nove, localizado na Avenida Salgado Filho, reúne frequentemente torcedores apaixonados que assistem e torcem juntos. O JD1 conversou com dois integrantes da torcida organizada que contaram um pouco da história que tem com o Corinthians, e ainda sobre as loucuras que já fizeram pelo time.

Rômulo Luis, de 29 anos, é apaixonado pelo Timão desde que se entende por gente, e afirmou que não poderia ter escolhido outro time. “Minha primeira roupa foi do Corinthians e não teria como torcer para outro time, porque lá em casa tudo é do Corinthians”, contou.

Para ele, a maior loucura que já fez pelo time veio da sua mãe, que o autorizou viajar com a torcida organizada Pavilhão Nove, aos 13 anos. “Eu sempre dava um jeito para ir à torcida, pedia carona, ia a pé, de bicicleta, mas dava um jeito. Lembro que uma vez ofereceram R$10 mil no meu ingresso, mas quem é Corinthiano sabe que nenhum valor pagaria a felicidade de estar ali naquele momento”, disse.

No dia em que o timão faz aniversário, Rômulo que é auxiliar administrativo, enfatizou que não imagina sua vida sem o Corinthians. “O timão é tudo para mim, em dia de jogo, mesmo acostumado, ainda tem todo aquele nervosismo e o time consegue mudar meu dia de uma hora para outra, as vezes você tem um dia ruim, o seu time ganha de noite e tudo melhora”, finalizou ele, expressando sua paixão pelo time do coração.

Assim como Rômulo, Ewerthon Comisso também é um grande exemplo de torcedor apaixonado. Atualmente músico, ele afirmou que seu amor pelo time começou logo na infância, por volta dos 6 anos, enquanto escutava um disco de vinil em casa, que contava a história do campeonato paulista de 1977. “Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi torcer para o Corinthians, foi ele que me escolheu desde criança”, contou.

Ewerthon ainda lembrou que uma das maiores provas de amor que ele fez pelo time, foi colocar o nome do seu filho de Emerson, em homenagem ao atual comentarista esportivo, ex-jogador do Corinthians e eterno ídolo dos torcedores, Emerson Sheik. “Em 2012, eu fui assistir a final da Libertadores na Argentina, e a mãe do meu filho estava de 7 meses e nós ainda não tínhamos escolhido o nome, exatamente porque eu sabia que ia ter esse jogo e queria esperar para decidir. Nesse dia, o Emerson fez dois gols da vitória, e logo depois eu liguei para ela e disse que o nome já estava escolhido, ia ser Emerson”, contou.



HISTÓRIA



Fundado em 1910, o Corinthians foi criado por um grupo de operários de fábrica de tecidos, no bairro do Bom Retiro. O clube foi fundado por Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone, todos operários. Com mais 8 sócios, os integrantes elegeram Miguel Battaglia, um alfaiate, como primeiro presidente do Timão.

A fundação do clube se tornou mais do que uma ideia quando um time inglês chamado Corinthian Football Club fez uma expedição por São Paulo, realizando jogos nos dias 31 de agosto e 2 de setembro. Depois de assistirem os melhores lances da partida do dia 31, os fundadores agora tinham a certeza de que o clube deveria ser mais do que um sonho.

Nove dias depois de sua fundação, no dia 10 de setembro de 1910, o Sport Club Corinthians Paulista disputou a primeira partida de sua história contra o União da Lapa, time que foi fundado no mesmo dia do gigante paulista. O poderoso timão perdeu o jogo pelo placar de 1×0 mas isso não foi motivo para desânimo.

A partida foi disputada no Estádio Várzea da Lapa e o time foi escalado por um dos fundadores do Corinthians que também fazia o papel de capitão do time, o operário Rafael Perrone, que montou o time com Valente, Atílio, Lepre, Alfredo, Police, João da Silva, Jorge Campbell, Fabbi, César Nunes, Joaquim Ambrósio e o próprio Rafael Perrone.

Mesmo com a derrota, o jogo do Timão animou os torcedores de Bom Retiro, fazendo com que as atividades continuassem, aliás, o Corinthians ainda enfrentou o União da Lapa outras três vezes com a vitória do alvinegro nas três oportunidades.

Em 1914, justamente na Liga Paulista de Futebol, a história do Corinthians começa com a conquista do seu primeiro título com uma campanha perfeita de 10 jogos e 10 vitórias. Um dos primeiros ídolos do Corinthians, o atacante Neco, foi o artilheiro do campeonato com 12 gols. O título veio com uma rodada de antecedência, quando o Timão venceu o time do Campos Elyseos por 4×0

Em 1915 o Timão deixou a Liga Paulista de Futebol de lado para tentar disputar a Associação Paulista de Esportes Atléticos, torneio que as grandes equipes da época disputavam, porém, o Corinthians não conseguiu a vaga e ficou de fora das duas competições do ano.

Em 1916 o Clube do Parque São Jorge voltou a disputar a Liga Paulista de Futebol e se sagrou campeão novamente com 100% de aproveitamento, com 9 vitórias em 9 jogos, o artilheiro do Timão foi Apparicio com 7 gols.

De lá pra cá, o gigante paulista empilhou taças e foi se tornando cada vez maior, até que em 2012, o maior e melhor ano da história do timão trouxe o título inédito do Corinthians na Libertadores e um sonhado bicampeonato no Mundial de Clubes.



