Dupla sul-mato-grossense conquista 4º lugar no nacional de vÃ´lei de praia

No último fim de semana, encerrou a 2º etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Recife, capital de Pernambuco. A dupla do Mato Grosso do Sul que chegou mais longe foi Cadu e Saymon, que ficou em quarto lugar na disputa masculina, marcada pelos ataques homofóbicos sofridos pelo atleta Anderson Melo, do Rio de Janeiro.

Cadu e Saymon iniciaram a parceria vencendo o campeonato em Rio Brilhante-MS, depois jogaram a 1º etapa do Circuito Brasileiro, que aconteceu em Campo Grande, no fim de fevereiro. E foram para Recife.

A disputa masculina foi vencida pela dupla formada por Márcio Gaudie, do Rio de Janeiro, e Pedro, da Paraíba. Ao JD1 Notícias, Cadu disse que foi uma sensação incrível participar da 2º etapa da competição.“Mas fica aquela vontade de querer mais, ficar em 4º me mostrou que sou capaz de chegar até lá, e ganhar o torneio também e é isso que vou fazer, treinar mais, e trazer melhores resultados na próxima”, afirmou o atleta.

O torneio marcou o fim da dupla sul-mato-grossense. Saymon irá jogar com Matheusinho, de Sergipe. E Cadu com Anderson Melo. “Mas a amizade permanece, ele me ajudou com toda experiência e ensinamentos”, disse Cadu sobre o ex-parceiro.

