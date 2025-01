Em lançamento do Estadual, presidente do Operário destaca ambições e desafios para 2025

O Operário Futebol Clube, maior campeão da história do Campeonato Sul-Mato-Grossense, inicia a temporada de 2025 com altas expectativas e grandes desafios.

Em entrevista durante o lançamento oficial do torneio, nesta terça-feira (19), no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, o presidente do clube, Nelson Antonio, ressaltou o compromisso da equipe em buscar o bicampeonato estadual, ao mesmo tempo em que enfrenta dificuldades estruturais que afetam o futebol em Mato Grosso do Sul.

De acordo com Nelson, o Operário manteve a base do elenco campeão de 2024 e realizou contratações pontuais para reforçar o grupo. Essa estratégia visa garantir competitividade tanto no Campeonato Sul-Mato-Grossense quanto nas competições nacionais que o time disputará, como a Copa do Brasil e a Copa Verde.

"Nosso objetivo é conquistar o título estadual novamente. Trouxemos um elenco qualificado e estamos focados em ter um desempenho sólido ao longo do campeonato. Queremos não só representar bem o clube, mas também o futebol sul-mato-grossense em âmbito nacional", destacou o dirigente.

Entretanto, Nelson não deixou de abordar os obstáculos enfrentados pelo Operário e outros clubes do Estado, especialmente no que diz respeito à infraestrutura.

Ele citou o caso do Estádio Morenão, principal palco do futebol estadual, que não atende aos requisitos exigidos para competições como a Copa do Brasil. "Fazer futebol no Estado é um milagre. Precisamos reestruturar nossas bases, profissionalizar a modalidade e buscar o apoio do empresariado e da sociedade para devolver o protagonismo ao esporte. Esse é um desafio coletivo, que envolve clubes, federação e governo", reforçou.

Além do desejo de manter a hegemonia no cenário estadual, o Operário também vê as competições nacionais como uma oportunidade para elevar o ranqueamento da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Atualmente, o Estado ocupa a penúltima posição no ranking nacional, uma situação que o presidente considera fundamental mudar.

O Operário tem sua estreia no Estadual marcada para o próximo sábado (18), contra o Águia Negra, no Jacques da Luz, às 16h.

